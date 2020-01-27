Нефтегазовый спор Москвы и Минска закончится тем, что российское руководство, учитывая важность создания Союзного государства, принудит свои хозяйствующие субъекты договориться с белорусской стороной. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Кирилл Аверьянов-Минский в интервью изданию Украина.ру

Он уже заканчивается. Политолог Аверьянов-Минский о нефтегазовом конфликте Москвы и Минска © Скриншот с видео Украина.ру

По его мнению, Белоруссии также придется согласиться на те условия, которые выдвинет российская сторона, поскольку альтернативы российским энергоносителям из РФ также не существует.

В 2010 году, напомнил политолог, Минск уже пытался возить нефть из Венесуэлы на танкерах, этот прецедент был признан неудачным, поэтому стороны заключат компромиссный договор, который в целом устроит обе стороны.