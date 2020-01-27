«Единственное, нефть и газ для Белоруссии будут уже не по столь низким ценам, что были ранее. Такова политическая и экономическая конъюнктура», — пояснил эксперт.
По его мнению, Белоруссии также придется согласиться на те условия, которые выдвинет российская сторона, поскольку альтернативы российским энергоносителям из РФ также не существует.
В 2010 году, напомнил политолог, Минск уже пытался возить нефть из Венесуэлы на танкерах, этот прецедент был признан неудачным, поэтому стороны заключат компромиссный договор, который в целом устроит обе стороны.