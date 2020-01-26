Словесная перепалка между двумя компаниями произошла примерно в 2:00. Конфликт завершился тем, что один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил своему оппоненту в лицо.
После этого компания из трех человек села в Daewoo Lanos салатового цвета и скрылась с места преступления. Пострадавший был доставлен в больницу, у него диагностировали ранение челюстно-лицевой области.
Полицейские объявили план «Перехват», в скором времени автомобиль остановили на одной из улиц города, но в нем находился лишь водитель.
Подробности преступления пока устанавливают правоохранители.