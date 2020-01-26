В киевском Гидропарке в ночь на воскресенье, 26 января, произошел конфликт со стрельбой. Пострадал один мужчина – ему выстрелили в лицо, передает «Информатор»

Словесная перепалка между двумя компаниями произошла примерно в 2:00. Конфликт завершился тем, что один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил своему оппоненту в лицо.

В Николаеве конфликт двух компаний закончился стрельбой © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Полицейские объявили план «Перехват», в скором времени автомобиль остановили на одной из улиц города, но в нем находился лишь водитель.

Подробности преступления пока устанавливают правоохранители.