Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения, выразив слова поддержки. Поздравление она опубликовала в своем Instagram-аккаунте 25 января

«Всегда рядом». Зеленского с днем рождения поздравил «Квартал 95» © Facebook, Студия "Квартал 95"

Зеленская выложила совместную фотографию, которую подписала словами: «Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно».

Она отметила, что рядом с ней — настоящий мужчина, от которого она чувствует легкое головокружение и ощущает «бабочек в животе».

«Любимый, с твоим днем! Спасибо за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если разных, но обязательно — рука об руку, со взглядами, обращенными друг ко другу. Всегда с тобой, на твоей стороне», — написала первая леди.