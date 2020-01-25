Владимиру Зеленскому, который находится на посту главы государства с мая прошлого года, 25 января исполнилось 42 года.
«Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а ваше преданное служение на пользу родины будет и впредь способствовать процветанию Украины», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко также дал положительную оценку результатам II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоялся в октябре прошлого года в Житомире, а также реализацией достигнутых там договоренностей.