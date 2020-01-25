Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу в Владимира Зеленского с днем рождения. Об этом 25 января сообщила пресс-служба лидера Белоруссии

Владимиру Зеленскому, который находится на посту главы государства с мая прошлого года, 25 января исполнилось 42 года.

«Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а ваше преданное служение на пользу родины будет и впредь способствовать процветанию Украины», — говорится в поздравлении.