В частности, на это указывает одна из реплик Семиволоса: «Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит», а также жалоба на некоего Мишу, который дает глупые команды из-за своего желания самостоятельно грабить бюджетные средства.
«Павлиш: Так не выполняй (команды), включай дурака.
Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент. Он мне за них наяривает, говорю, делаю», — следует из переписки.
Это уже не первый случай, когда журналисты застают депутатов от «Слуги народа» за скандальной перепиской, будь то вызов проституток или предложения поучаствовать в коррупционных схемах.
По мнению политолога Даниила Богатырева, постоянные скандалы в «Слуге народа» будут возникать до тех пор, пока депутаты не научатся информационной грамотности.