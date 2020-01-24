Сайт dtp.kiev.ua 24 января опубликовал телефонную переписку в Верховной Раде депутата от «Слуги народа» Павла Павлышина якобы с замминистра здравоохранения Андрея Семиволоса, в которой они обсуждали коррупционные схемы

Насильника Иванисова могли специально включить в ряды «Слуги народа» — Спиридонов © Facebook Роман Иванисов

«Павлиш: Так не выполняй (команды), включай дурака.

Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент. Он мне за них наяривает, говорю, делаю», — следует из переписки.

Это уже не первый случай, когда журналисты застают депутатов от «Слуги народа» за скандальной перепиской, будь то вызов проституток или предложения поучаствовать в коррупционных схемах.

По мнению политолога Даниила Богатырева, постоянные скандалы в «Слуге народа» будут возникать до тех пор, пока депутаты не научатся информационной грамотности.