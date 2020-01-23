Собеседник агентства пояснил, что это связано с началом импорта Минском черного золота из третьих стран, в частности, 80 тысяч тонн из Норвегии, которые поставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».
Источник уточнил, что в январе предполагалось поставить в Белоруссию весь запланированный на первый квартал года объем нефти — 750 тысяч тонн (в том числе 100 тысяч тонн — по железной дороге). Сейчас планируется отгрузить в январе лишь 500 тысяч тонн.
Москва и Минск не могут согласовать контракты из-за нежелания белорусской стороны платить рыночную цену. Как отмечал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, любые преференции Минску будут возможны лишь в том случае, если будут выполняться условия Союзного договора.
Экономист Владимир Рожанковский прогнозирует, что подобный спор Москвы и Минска закончится подписанием нового взаимовыгодного соглашения, как это бывало уже много раз.