Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию в январе. Об этом 23 января сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией

Суздальцев объяснил, почему РФ выгодно, чтобы Лукашенко закупал норвежскую нефть © РИА Новости, Нина Зотина

Источник уточнил, что в январе предполагалось поставить в Белоруссию весь запланированный на первый квартал года объем нефти — 750 тысяч тонн (в том числе 100 тысяч тонн — по железной дороге). Сейчас планируется отгрузить в январе лишь 500 тысяч тонн.

Москва и Минск не могут согласовать контракты из-за нежелания белорусской стороны платить рыночную цену. Как отмечал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, любые преференции Минску будут возможны лишь в том случае, если будут выполняться условия Союзного договора.

Экономист Владимир Рожанковский прогнозирует, что подобный спор Москвы и Минска закончится подписанием нового взаимовыгодного соглашения, как это бывало уже много раз.