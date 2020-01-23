Израильский телеканал Arutz 7 в публикации от 23 января назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном экономическом форуме в Давосе провалом, а его заявления — абсурдными

«Спонтанно нагнетаемый бред» - Эскин о переносе переговоров по Донбассу в Израиль © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Телеканал также обратил внимание, что во время выступления украинского лидера зал был фактически пустым, в то время как выступавший перед ним премьер-министр Пакистана Имран Хан собрал аншлаг.

Помимо этого журналисты выразили недоумение из-за заявления Зеленского о том, что Украину можно принять в Евросоюз вместо вышедшей из него Великобритании.

В статье также заявили о противоречивости слов Зеленского о нехватки времени для общения с семьей, так как эта жалоба прозвучала на фоне недавнего скандала с отдыхом главы государства в Омане.

Arutz 7 также напомнила, что украинский лидер грозился устроить демарш и отказаться от поездки в Израиль, если не дадут выступить на форуме по Холокосту. Выступить Зеленскому не разрешили, однако он не стал отменять визит.

Отдельно СМИ обратили внимание на отказ Зеленского поучаствовать на форуме о Холокосте, так как он предпочел уступить места украинской делегации тем людям, которые пережили эту трагедию.

Организаторы форума выразили по этому поводу недоумение, сказав, что у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент.