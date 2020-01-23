«Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком», — говорится в статье.
Телеканал также обратил внимание, что во время выступления украинского лидера зал был фактически пустым, в то время как выступавший перед ним премьер-министр Пакистана Имран Хан собрал аншлаг.
Помимо этого журналисты выразили недоумение из-за заявления Зеленского о том, что Украину можно принять в Евросоюз вместо вышедшей из него Великобритании.
В статье также заявили о противоречивости слов Зеленского о нехватки времени для общения с семьей, так как эта жалоба прозвучала на фоне недавнего скандала с отдыхом главы государства в Омане.
Arutz 7 также напомнила, что украинский лидер грозился устроить демарш и отказаться от поездки в Израиль, если не дадут выступить на форуме по Холокосту. Выступить Зеленскому не разрешили, однако он не стал отменять визит.
Отдельно СМИ обратили внимание на отказ Зеленского поучаствовать на форуме о Холокосте, так как он предпочел уступить места украинской делегации тем людям, которые пережили эту трагедию.
Организаторы форума выразили по этому поводу недоумение, сказав, что у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент.