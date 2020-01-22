Депутат Верховной Рады Илья Кива подрался с атошником Михаилом Майманом в киевском ресторане МОССО. Об этом в среду, 22 января, сообщило издание «Страна»

По данным издания, депутат сидел в ресторане с друзьями, когда услышал в свой адрес оскорбление от одного из посетителей, которым оказался атошник Михаил Майман.

«Я подошел, наклонился и сказал: "Не ори, в ресторане дети". Он продолжил орать и ударил меня в лицо. Набежала охрана. Я вызвал полицию. Поехал, снял побои. Будем разбираться в суде», — рассказал Кива.

На вопрос, почему не дал сдачи, Кива ответил, что знал о планируемой провокации и не хотел ее усугублять.

«За нами следят»: Кива попросил поклонниц присылать ему эротические фото в нерабочее время © Facebook/Илья Кива

«Этого мужика в свое время подтянуло СБУ. Он — конторский провокатор. В прошлом он занимался торговлей тяжелыми наркотиками, был "в разработке" (под наблюдением спецслужб. — Ред.), и его зацепила Служба. Он подозревался в расстреле "Киевгорстроя" из гранатомета. Его постоянно использовали для грязной работы. Его задача — дискредитация. Он системно угрожал и записывал моих детей. Еще полгода назад я обращался с заявлением в Нацполицию», — добавил Кива.

Тем не менее, на опубликованном в сети видео можно заметить, что Кива первым попытался нанести сопернику удар головой, после чего тот стал отбиваться кулаками.