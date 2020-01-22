Сотрудники полиции ДНР задержали ректора Донбасской юридической академии Сергея Гончарова по подозрению в подготовке заказного убийства. Об этом 22 января сообщила пресс-служба МВД ДНР

Гончаров готовил расправу над руководителями Министерства образования ДНР «из-за возникших разногласий». Киллера он нашел среди уголовников благодаря старым связям в криминальном мире.

«Злоумышленник передал исполнителю личные данные, фотографии, адреса и маршруты передвижения жертв. Детально рассказал об их распорядке дня и составил план убийства», — говорится в сообщении МВД ДНР.

Выполнив заказ, наемный убийца должен был предоставить доказательства и, получив гонорар, уехать из республики как можно скорее.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали ректора до того, как его план осуществился.

Уголовное дело по этому факту возбуждено по статья 106 УК ДНР («Убийство из корыстных побуждений или по найму»). Если вина Гончарова будет доказана, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.