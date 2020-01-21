Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит ехать на экономический форум в Давос, так как это будет впустую потраченное время, сказал политолог Михаил Погребинский

Он отметил, что Зеленский уже получил признание и любовь «миллионов девушек и недевушек», президент уже должен быть немножко пресыщен ощущением нахождения на вершине славы, но он все равно хочет поехать в Давос.

«Ну ты чего, ты вообще будешь понимать, о чем там речь будет идти? Когда ты прочитаешь, что тебе напишут, и тебе будут хлопать, ты не будешь ощущать себя не на своем месте? Ты зачем туда едешь? Я думаю, что это плохой знак… Нечего тебе делать там, в Давосе», — подчеркнул Погребинский.

«Зеленский загнан в угол». Погребинский рассказал, как воспринял президент скандал вокруг Гончарука © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Алексею Гончаруку, который сам сказал, что он профан в экономике, нет смысла находиться в одном помещении с президентом США Дональдом Трампом и другими людьми, которые реально понимают в бизнесе и финансах.

Форум в Давосе открывается 21 января, выступление Зеленского запланировано на 22 января. На 23 января запланирован его визит в Израиль.