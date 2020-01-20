Кадровые изменения в белорусской армии говорят о том, что в нынешних условиях президент Александр Лукашенко ищет возможность опереться на военную силу. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев 20 января в комментарии РИА Новости

Российско-белорусские нефтяные страсти. Поможет ли Лукашенко отставка Медведева © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Виктора Хренина, занимавшего должность командующего войсками Западного оперативного командования.

Начальником генштаба стал генерал-майор Александр Вольфович, бывший первым замначальника этого ведомства, а бывший министр обороны Андрей Равков стал госсекретарем Совета безопасности страны.

«С Россией у Лукашенко сейчас отношения тяжелые, напряженные. Нефть из РФ не поступает с 1 января. Лукашенко ищет возможность опереться на военную силу, потому что вопрос удержания власти для него — первостепенный», — указал эксперт.

Политолог добавил, что нынешний министр обороны Равков является профессионалом, у которого был высок авторитет в армии, однако Лукашенко, по всей вероятности, это не устраивало.

Лукашенко, считает Суздальцев, хочет заменить нынешнюю верхушку на людей, верных исключительно ему, поэтому укрепление силовых ведомств идет из принципа подбора людей, лично преданных президенту.