Москва и Минск должны были согласовать тариф на прокачку нефти к середине января, однако прийти к взаимопониманию не удалось, так как Белоруссия настаивает на повышении тарифа на 16,6%, а РФ с таким ростом цены не согласна.
«По их [источников] мнению, даже если встречи продолжатся на этой неделе, то будут "номинальными". Скорее всего, стороны просто дождутся, пока ставка транзита не будет индексирована с 1 февраля автоматически в соответствии с межправсоглашением — на прогнозный размер инфляции (то есть 3,8%) плюс 3%», — сообщила газета.
Отмечается, что информации о новых встречах по данному вопросу между Москвой и Минском на данный момент нет, однако позже стороны могут возобновить переговоры. По данным издания, основная причина затягивания переговоров состоит в том, что обсуждение стоимости транзита бессмысленно до тех пор, пока не станут известны точные объемы нефти.
Тем временем Белоруссия ведет переговоры по привлечению альтернативных поставщиков нефти, однако они не настолько выгодны с точки зрения стоимости: российская нефть для республики заметно дешевле, чем от других поставщиков.