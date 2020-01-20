Белоруссия и Россия приостановили переговоры по тарифам на транзит по нефтепроводу «Дружба» по территории республики. Об этом 20 января сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники

Энергонезависимость. Эксперт рассказал, насколько дороже для Минска будет любая нефть не из РФ © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

«По их [источников] мнению, даже если встречи продолжатся на этой неделе, то будут "номинальными". Скорее всего, стороны просто дождутся, пока ставка транзита не будет индексирована с 1 февраля автоматически в соответствии с межправсоглашением — на прогнозный размер инфляции (то есть 3,8%) плюс 3%», — сообщила газета.

Отмечается, что информации о новых встречах по данному вопросу между Москвой и Минском на данный момент нет, однако позже стороны могут возобновить переговоры. По данным издания, основная причина затягивания переговоров состоит в том, что обсуждение стоимости транзита бессмысленно до тех пор, пока не станут известны точные объемы нефти.

Тем временем Белоруссия ведет переговоры по привлечению альтернативных поставщиков нефти, однако они не настолько выгодны с точки зрения стоимости: российская нефть для республики заметно дешевле, чем от других поставщиков.