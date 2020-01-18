«Львиная доля (украинских политиков — ред.) не заметит этих заявлений. Какой-нибудь Порошенко, может быть, там откликнется (ну, вы же понимаете, ему всё равно, что Зеленский заявит), он выступит с резкой критикой и скажет: «А при нас такого не было». А так я не думаю, что там кто-то будет реагировать. На фоне скандала с Гончаруком и недоотставкой правительства Укарины всё остальное меркнет и отступает в тень», — сказал Корнилов.
Накануне в Киеве состоялось заседание Совета по нацбезопасности и обороне Украины, на котором была представлена Обновленная стратегия нацбезопасности, которая предусматривает меры по снижению напряженности в отношениях с Россией.
Проект стратегии был представлен в штаб-квартире НАТО и получил там положительную оценку.