Львиная доля украинских политиков не отреагирует на обновленную стратегию нацбезопасности Украины, которая предусматривает меры по снижению напряженности в отношениях с Россией. Такую точку зрения высказал 18 января обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в комментарии изданию Украина.ру

Новая стратегия: Украина планирует снизить напряженность в отношениях с Россией © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Накануне в Киеве состоялось заседание Совета по нацбезопасности и обороне Украины, на котором была представлена Обновленная стратегия нацбезопасности, которая предусматривает меры по снижению напряженности в отношениях с Россией.

Проект стратегии был представлен в штаб-квартире НАТО и получил там положительную оценку.