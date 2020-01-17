Стыд и позор: харьковчан возмутила «предательская» футболка из секонд-хенда

На снимке — женская черная футболка с портретом президента РФ Владимира Путина в образе агента 007 Джеймса Бонда. Деталь гардероба с «предательским» принтом заметили в одном из секонд-хендов города.
Отмечается, что в харьковские секонд-хенды вещи поступают из Европы, в основном из Германии. Скорее всего, вещь приобрели и сдали за ненадобностью именно за границей.
Пользователи бурно отреагировали на появление такой футболки в украинском магазине. Многие назвали это «позором» и удивились, как владельцы секонд-хенда еще не «сгорели от стыда».