Стыд и позор: харьковчан возмутила «предательская» футболка из секонд-хенда

В Сети разгорелся скандал из-за футболки, которую продают в одном из магазинов Харькова – местные жители посчитали ее принт не просто непатриотичным, но и «постыдным». Об этом в пятницу, 17 января, сообщило издание ZNAJ.UA

На снимке — женская черная футболка с портретом президента РФ Владимира Путина в образе агента 007 Джеймса Бонда. Деталь гардероба с «предательским» принтом заметили в одном из секонд-хендов города.

Путин и Украина © РИА Новости, А. Кондратьев | Перейти в фотобанк

Пользователи бурно отреагировали на появление такой футболки в украинском магазине. Многие назвали это «позором» и удивились, как владельцы секонд-хенда еще не «сгорели от стыда».