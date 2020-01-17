Куры-киборги из Херсона переполошили Сеть

Жительница Херсона Наталья Боталова купила в супермаркете куриные окорочка и устроила в Facebook опрос об их подозрительном виде. Он вызвал у пользователей бурю противоречивых эмоций

«Тошнотворные конфеты»: украинцев кормят сладостями с личинками и черной плесенью © sergeyg7987 / flickr заметила в мясе «пластиковые трубки». Пост собрал почти тысячу комментариев.

«Это куры-киборги. Их прислали роботы из будущего. Куриный скайнет. Но так как стальной скелет для курей слишком тяжел, им делают пластиковый. Куры-терминаторы», «Бедные бабули, которые в своей жизни перепотрошили миллион курей, прочитали бы этот "пост-опрос", наверное, от смеха прожили бы еще 100 лет!» — написали пользователи.

Большинство из них считают, что женщина приняла за пластиковые трубочки остатки перьев куриного хвоста.