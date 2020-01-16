16 января Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины (ВРУ) рассмотрел и передал в парламент законопроект № 2412-д «О разведке», в котором Нацгвардия получает статус субъекта системы военной разведки. Об этом говорится на сайте ВРУ

В составе украинской Национальной гвардии есть откровенно неонацистские подразделения, самым известным из которых является полк «Азов». Если закон будет принят Радой, ультраправые получат финансирование своих акций за рубежом. Очевидно, что первой целью для подобной активности будет Россия.

Согласно проекту закона, Нацгвардия, орган в системе МВД Арсена Авакова, получит чрезвычайные полномочия по военной разведке. Раньше такие возможности были только у структур в системе Минобороны.

«На выполнение задач разведки в Нацгвардии смогут иметь тайный бюджет для закупок и внедрять агентов в различные

учреждения за рубежом», — сказала член правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Елена Щербань.

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Они получат право и ресурсы на внедрение агентуры за рубежом, организацию спецопераций за границей, в частности, внедрять агентов в заграничных посольствах Украины и иностранных представительствах на Украине, в иностранных правительствах, оборонных структурах других государств и международных организациях.

Агенты Нацгвардии будут продвигать там интересы своего ведомства и получать информацию. На это планируют выделять тайный бюджет, который пойдет на обеспечение разведки, в том числе на покупку техники и средств, необходимых для выполнения разведывательных задач.