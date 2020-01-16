Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании раскритиковал президента страны Владимира Зеленского. Соответствующую аудиозапись опубликовали 15 января на YouTube-канале «Как обмануть президента»

Экономика Украины. Итоги 2019 года © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк Яков Смолий, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив, а также министр финансов Украины Ольга Маркарова.

На записи мужчина, голос которого прописывается Гончаруку, просит помочь объяснить Зеленскому колебания курса доллара.

«У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов», — говорит он.

Кроме того, якобы премьер признается в том, что он сам в экономике «полный профан», имея образование юриста.

В пресс-службе украинского Кабинета министров заявили, что не могут подтвердить или опровергнуть подлинность записи.