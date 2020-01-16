На встрече присутствовали глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив, а также министр финансов Украины Ольга Маркарова.
На записи мужчина, голос которого прописывается Гончаруку, просит помочь объяснить Зеленскому колебания курса доллара.
«У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов», — говорит он.
Кроме того, якобы премьер признается в том, что он сам в экономике «полный профан», имея образование юриста.
В пресс-службе украинского Кабинета министров заявили, что не могут подтвердить или опровергнуть подлинность записи.