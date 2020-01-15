«Пенсионный возраст для женщин на сегодня определяется в зависимости от даты рождения. В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля — 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет», — говорится в сообщении.
Украинки, рожденные в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию после достижения 59 лет и 6 месяцев. А женщины, рожденные после 1 апреля 1961 года, смогут получать пенсию лишь по достижению 60 лет, в 2021 году.
Уточняется, страховой стаж, необходимый для назначения пенсии, сейчас составляет не менее 27 лет. С каждым годом он будет увеличиваться на год — до 35 лет в 2028 году.