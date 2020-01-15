С апреля 2020 года пенсионный возраст для украинок повысится на 6 месяцев, а в 2021-м – еще на полгода. Об этом в среду, 15 января, сообщил Пенсионный фонд Украины на официальной странице в Facebook

«Пенсионный возраст для женщин на сегодня определяется в зависимости от даты рождения. В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля — 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет», — говорится в сообщении.

Украинские пенсии-2020: кому и сколько дадут © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Уточняется, страховой стаж, необходимый для назначения пенсии, сейчас составляет не менее 27 лет. С каждым годом он будет увеличиваться на год — до 35 лет в 2028 году.