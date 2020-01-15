«Город размыт. Тех киевлян, которые были когда-то, осталось мало. Кто-то умер, кто-то уехал. Кто-то самоустранился от всего этого дела, закрылся у себя дома и пребывает во внутренней эмиграции. Это об атмосфере нашей жизни», — констатировал он.
Быстряков также отметил, что, несмотря на многочисленные проблемы в городском хозяйстве, действующего мэра украинской столицы Виталия Кличко поддерживают около 31% киевлян, и у него есть все шансы сохранить свой пост.
Это может быть связано с тем, иронизирует композитор, что либо киевлянам нравятся прорывы теплосетей и разрушение построенной еще в советские годы инфраструктуры, либо им уже стало все равно.