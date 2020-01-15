Сегодня уже не приходится говорить о том, что жители столицы Украины являются патриотами своего города. Об этом рассказал киевский композитор и пианист Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Владимир Быстряков рассказал об инфраструктурном коллапсе в Киеве и новом законе о СМИ

Быстряков также отметил, что, несмотря на многочисленные проблемы в городском хозяйстве, действующего мэра украинской столицы Виталия Кличко поддерживают около 31% киевлян, и у него есть все шансы сохранить свой пост.

Это может быть связано с тем, иронизирует композитор, что либо киевлянам нравятся прорывы теплосетей и разрушение построенной еще в советские годы инфраструктуры, либо им уже стало все равно.