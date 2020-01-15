Евромайдан 2014 года был инициирован не американцами, а внутренними игроками на Украине, в том числе из окружения Виктора Януковича. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ищенко описал, что станет с Россией и Европой в случае распада Евросоюза © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Сергей Левочкин, полагая, что сможет удержать эти процессы под контролем.

По его словам, на втором этапе контроль над Майданом перехватил Европейский союз, раскачивая ситуацию дальше, и только на последнем этапе, когда протесты уже завершились, их возглавили американцы.

«Пришли большие американцы и сказали: Всем спасибо, все свободны, а решать, что и как будет дальше, будем мы. Это вполне естественно. К этому и надо было готовиться. Надо было понимать, что так все и будет», — подчеркнул Ищенко.

После распада СССР, добавил политолог, США советовали Украине строить дружественные отношения с Россией, однако сами украинские элиты постоянно просили у них помощи в противодействии Москве.

Но нужно понимать, что любое государство нацелено защищать свои интересы, и что они не нанимались защищать Украину от влияния России, а сами стали использовать Украину в качестве тарана против РФ, заключил специалист.