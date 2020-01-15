В частности, указал эксперт, на спусковой крючок нажал бывший на тот момент главой администрации президента Сергей Левочкин, полагая, что сможет удержать эти процессы под контролем.
По его словам, на втором этапе контроль над Майданом перехватил Европейский союз, раскачивая ситуацию дальше, и только на последнем этапе, когда протесты уже завершились, их возглавили американцы.
«Пришли большие американцы и сказали: Всем спасибо, все свободны, а решать, что и как будет дальше, будем мы. Это вполне естественно. К этому и надо было готовиться. Надо было понимать, что так все и будет», — подчеркнул Ищенко.
После распада СССР, добавил политолог, США советовали Украине строить дружественные отношения с Россией, однако сами украинские элиты постоянно просили у них помощи в противодействии Москве.
Но нужно понимать, что любое государство нацелено защищать свои интересы, и что они не нанимались защищать Украину от влияния России, а сами стали использовать Украину в качестве тарана против РФ, заключил специалист.