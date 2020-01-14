«При застройке Ocean Plaza тепловая магистраль, которая проходит не по этому участку, а чуть дальше, построена с нарушением охранной зоны», — заявил он.
Пелипишин добавил, что специальная комиссия должна выяснять, повлияло ли это на прорыв трубопровода. Он также опроверг информацию о том, что гидравлические испытания могли вызвать аварию теплосети.
Кроме того, он сообщил, что было принято решение поменять не только поврежденный участок, но и весь трубопровод на всю длину проезжей части — около 23 метров. Работы по сварке планируется завершить до конца суток, а наутро планируется засыпать и передать этот участок для асфальтирования.