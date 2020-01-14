При строительстве ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, который накануне затопило кипятком, были нарушены нормативы в охранной зоне теплосетей. Об этом 14 января на брифинге рассказал начальник отдела эксплуатации тепловых сетей КП «Киевтеплоэнерго» Александр Пелипишин, передает УНИАН

«При застройке Ocean Plaza тепловая магистраль, которая проходит не по этому участку, а чуть дальше, построена с нарушением охранной зоны», — заявил он.

Зам Кличко рассказал, что ждет водителей авто, которых залило кипятком из теплотрассы © Украина.Ру

Кроме того, он сообщил, что было принято решение поменять не только поврежденный участок, но и весь трубопровод на всю длину проезжей части — около 23 метров. Работы по сварке планируется завершить до конца суток, а наутро планируется засыпать и передать этот участок для асфальтирования.