Правительство и нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии ищут альтернативные российскому маршруты поставок нефти, в том числе с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой по итогам совещания с президентом 14 января, передает БЕЛТА

Лизан об альтернативной нефти для Белоруссии: «Нельзя найти то, чего нет» © Facebook, Иван Лизан

По словам Крутого, из-за «российского налогового маневра» стоимость нефти для Белоруссии с каждым годом будет расти.

«Мы разослали соответствующие коммерческие предложения [об альтернативных поставках]. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что пока навстречу белорусскому рынку пошло только российское ОАО «НГК "Славнефть"». Вместе с тем, уверен он, от Минска будет непросто отмахнуться, так как туда обычно шло около 10% российского нефтяного экспорта.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых, а в декабре 2019 года даже угрожал забрать две ветки нефтепровода «Дружба».