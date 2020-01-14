Накануне, 13 января, представитель антимонопольного ведомства Белоруссии рассказал, что Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти в Европу. Кроме того, Белоруссия по-прежнему отказывается платить премии российским нефтяным компаниям, о размере которых договорились в 2011 году.
По словам Крутого, из-за «российского налогового маневра» стоимость нефти для Белоруссии с каждым годом будет расти.
«Мы разослали соответствующие коммерческие предложения [об альтернативных поставках]. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти», — сказал он.
Вице-премьер отметил, что пока навстречу белорусскому рынку пошло только российское ОАО «НГК "Славнефть"». Вместе с тем, уверен он, от Минска будет непросто отмахнуться, так как туда обычно шло около 10% российского нефтяного экспорта.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых, а в декабре 2019 года даже угрожал забрать две ветки нефтепровода «Дружба».