«Возможно, будут эксцессы, выходящие за рамки закона (где-то побьют полицейского, где-то разобьют стекло, сожгут автомобиль). Но восстания против власти, которая игнорирует права граждан, нарушает конституцию и декларацию о государственном суверенитете, не будет», — сказал эксперт.
По его мнению, попытка диалога с протестующими со стороны власти заключается в том, что они пытаются заговорить этот процесс и объяснить людям, что в продаже земли ничего страшного нет, на что протестующие особенно не обращают внимание.
Тем не менее, добавил Семченко, власть все же примет закон о рынке земли, а эти протесты либо сойдут на нет, либо их участники будут протестовать против чего-то еще вроде «капитуляции по Донбассу» или поездки президента в Оман.