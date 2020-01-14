Протесты против продажи сельскохозяйственных земель могут иметь непредсказуемые последствия, но вряд ли перерастут в «земельный Майдан» или нечто большее. Об этом рассказал доктор политических наук Александр Семченко в комментарии изданию Украина.ру

«Мы получим допинг, но останемся у разбитого корыта» — Бортник о рынке земли © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

По его мнению, попытка диалога с протестующими со стороны власти заключается в том, что они пытаются заговорить этот процесс и объяснить людям, что в продаже земли ничего страшного нет, на что протестующие особенно не обращают внимание.

Тем не менее, добавил Семченко, власть все же примет закон о рынке земли, а эти протесты либо сойдут на нет, либо их участники будут протестовать против чего-то еще вроде «капитуляции по Донбассу» или поездки президента в Оман.