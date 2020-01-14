«Сейчас происходит оценка ущерба. Сегодня торговый центр закрыт, и наш магазин соответственно тоже. Решение об открытии будет принимать торговый центр», — говорится в сообщении пресс-службы.
По словам Завадской, принято решение закрыть ТРЦ на один день. Ведутся работы над тем, чтобы вскоре открыть первый и второй этажи. Она уточнила, что и сам торговый центр, и арендаторы застрахованы, однако на данный момент сумму ущерба сложно оценить.
Во вторник, 14 января, объект полностью закрыт для посетителей. Не работают также арендаторы, вход к которым находится с внешней стороны ТРЦ.