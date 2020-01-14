Киевский ТРЦ Ocean Plaza полностью закрыт, проводится оценка ущерба от подтопления после прорыва теплосети. Об этом 14 января сообщила коммерческий директор ТРЦ Дарья Завадская, слова которой приводит Интерфакс-Украина

Град обреченный. Киев разрушается © Украина.Ру говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Завадской, принято решение закрыть ТРЦ на один день. Ведутся работы над тем, чтобы вскоре открыть первый и второй этажи. Она уточнила, что и сам торговый центр, и арендаторы застрахованы, однако на данный момент сумму ущерба сложно оценить.

Во вторник, 14 января, объект полностью закрыт для посетителей. Не работают также арендаторы, вход к которым находится с внешней стороны ТРЦ.