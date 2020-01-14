Министерство иностранных дел Израиля осудило чествование в Киеве деятелей украинского националистического движения и людей, ответственных за убийство евреев во времена Холокоста. Соответствующее сообщение во вторник, 14 января, появилось на странице посольства Израиля на Украине в Facebook

«Лица, ответственные за убийство евреев во время Холокоста и в погромах, а также антисемитские идеологи Украинского национального движения в последнее время стали предметом публичного чествования в Украине.В ответ на это и на резонанс в украинской прессе израильское министерство иностранных дел выражает осуждение этих явлений», — говорится в сообщении.

Радикальное похмелье: националисты готовятся отметить день рождения Степана Бандеры © commons.wikimedia.org, Waynelai10 | Перейти в фотобанк

«Наоборот, это основная обязанность и ответственность каждого израильского дипломата. Это проявление общего морального долга перед Израилем и его многими союзниками по всему миру», — отметили в ведомстве.

В среду, 1 января, сторонники украинских праворадикальных партий и организаций провели в центре Киева факельный марш по случаю 111-й годовщины со дня рождения Бандеры. Днем позже посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий и его израильский коллега Йоэль Лион выступили с совместным заявлением, в котором осудили это мероприятие.