Вугельман отметил, что если говорить о крупных украинских городах, то только в Черкассах тарифы на тепло ниже, чем в Одессе.
«В среднем по стране стоимость гигакалории составляет 1588 гривен (около 4,1 тысячи рублей. — Ред.), а в Одессе — 1229 (около 3,2 тысячи рублей. — Ред.). За один квадратный метр по Украине в среднем платят 38 гривен (около 100 рублей. — Ред.), а в Одессе — 30 (около 80 рублей. — Ред.)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом к показателям, на которые другие города будут выходить после понижения тарифов, Одесса уже вышла самостоятельно.