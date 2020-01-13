Одесские власти отказываются снижать тарифы на тепло для горожан, несмотря на обещание правительства, поскольку считают, что тарифы и так низкие. Об этом 13 января заявил вице-мэр Павел Вугельман в ходе аппаратного совещания, передает «Таймер»

Украинцы за месяц увеличили долг за коммуналку на $338 млн - Медведчук © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«В среднем по стране стоимость гигакалории составляет 1588 гривен (около 4,1 тысячи рублей. — Ред.), а в Одессе — 1229 (около 3,2 тысячи рублей. — Ред.). За один квадратный метр по Украине в среднем платят 38 гривен (около 100 рублей. — Ред.), а в Одессе — 30 (около 80 рублей. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом к показателям, на которые другие города будут выходить после понижения тарифов, Одесса уже вышла самостоятельно.