Официальный Киев не отбрасывает ни одну версию крушения украинского самолета в небе над Ираном. Об этом 10 января заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в ходе пресс-конференции

Украина не может ответить Ирану, как Канада - Якубин © Facebook, Алексей Якубин | Перейти в фотобанк

После катастрофы украинского «Боинга» в небе над Тегераном иранская сторона заявила о технических причинах крушения. В свою очередь премьеры Великобритании и Канады заявили о том, что причиной крушения могла стать ракетная атака.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, у альянса нет оснований не доверять разведданным ряда западных стран о возможном поражении иранской ракетой украинского авиалайнера в небе над Тегераном.

Военный эксперт Алексей Леонков при этом считает, что у властей Украины до сих пор нет четкой позиции по катастрофе именно потому, что они отмалчиваются от версии, в соответствии с которой самолет был сбит после атаки комплексом американской ПВО.