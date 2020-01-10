Кроме того, дипломат сообщил, что Тегеран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам лайнера. Также, по его словам, Украина хочет создать международную коалицию по расследованию причин трагедии.
После катастрофы украинского «Боинга» в небе над Тегераном иранская сторона заявила о технических причинах крушения. В свою очередь премьеры Великобритании и Канады заявили о том, что причиной крушения могла стать ракетная атака.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, у альянса нет оснований не доверять разведданным ряда западных стран о возможном поражении иранской ракетой украинского авиалайнера в небе над Тегераном.
Военный эксперт Алексей Леонков при этом считает, что у властей Украины до сих пор нет четкой позиции по катастрофе именно потому, что они отмалчиваются от версии, в соответствии с которой самолет был сбит после атаки комплексом американской ПВО.