Соседов для сравнения с певицей привел кудахтающую курицу, свободно передвигающуюся по участку. «Эти яйца хочется есть, ко-ко-ко», — рассказал критик. В противоположность этому яйца от Ротару, как из инкубатора, и их есть не хочется, также сообщил он. Очевидно, Соседов подразумевал здесь песни исполнительницы. Видео с данным комментарием опубликовал в Instagaram концертный директор Ротару Сергей Лавров.
Сын Ротару не оставил видео без внимания.
«Бесталанный клоун», — написал Евдокименко в комментарии.
Напомним, Сергей Соседов давно критикует Ротару и Аллу Пугачеву за ее юбилейное шоу, посвященное 70-летию, и за музыкальный фильм «Тот самый концерт». По его мнению, певицам пора уже на покой.