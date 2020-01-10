Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко резко высказался в сети в адрес музыкального критика Сергея Соседова, неоднократно критиковавшего его мать. Эта история стала обсуждаться в соцсетях в четверг, 9 января

Соседов для сравнения с певицей привел кудахтающую курицу, свободно передвигающуюся по участку. «Эти яйца хочется есть, ко-ко-ко», — рассказал критик. В противоположность этому яйца от Ротару, как из инкубатора, и их есть не хочется, также сообщил он. Очевидно, Соседов подразумевал здесь песни исполнительницы. Видео с данным комментарием опубликовал в Instagaram концертный директор Ротару Сергей Лавров.

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«Бесталанный клоун», — написал Евдокименко в комментарии.

Напомним, Сергей Соседов давно критикует Ротару и Аллу Пугачеву за ее юбилейное шоу, посвященное 70-летию, и за музыкальный фильм «Тот самый концерт». По его мнению, певицам пора уже на покой.