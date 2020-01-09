Премьер Великобритании Борис Джонсон намеревается осуществить выход Великобритании из ЕС в конце января этого года.
«Зеленский и Джонсон также договорились ускорить подготовку нового соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией в контексте ожидаемого выхода этой страны из ЕС», — говорится в сообщении.
Зеленский выразил надежду, что новое соглашение между Украиной и Великобританией расширит экономическое сотрудничество двух стран и закрепит стратегический характер партнерства.