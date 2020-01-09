Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудили важность ускоренной подготовки соглашения о политическом сотрудничестве и свободной торговле в рамках Brexit. Об этом 9 января сообщается на сайте Офиса президента Украины

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