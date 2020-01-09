Украина не разглашает три из семи версий причин крушения самолета Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ в Тегеране. Об этом 9 января в комментарии «Радио Свобода» сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов

Двигатели ни при чем. Источник поставил под сомнение версию крушения украинского "Боинга" © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк сказал Данилов.

Четыре основные версии, по его словам, это возможное поражение российской ракетой ЗРК «Тор», столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также взрыв внутри самолета в результате теракта.