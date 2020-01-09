«Версий мы имеем семь — четыре в открытом доступе, три версии пока закрыты. Окончательное решение мы можем принять, когда будут проведены полностью все исследования, которые нужно в этом случае отработать», — сказал Данилов.
Четыре основные версии, по его словам, это возможное поражение российской ракетой ЗРК «Тор», столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также взрыв внутри самолета в результате теракта.