Экс-депутат Рады Татьяна Черновол утверждает, что отвлекла внимание охраны министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с помощью сына, чтобы пронести к нему в кабинет заряженный автомат. Соответствующая публикация 9 января была обнародована в Facebook

По словам Черновол, она попросила Авакова легализовать подаренный ей ее покойным мужем автомат и министр пошел ей на встречу.

«Чтобы его легализовать, я принесла его в министерство на Богомольца. Завезла его во двор на авто. Со мной был мой трехлетний сын. Так вот, выхожу из авто, на плечо вешаю автомат, за руку беру сына. И тут ко мне подлетают охранники с шумом, что с ребенком здесь нельзя. Я звоню в приемную, согласовываю. Та же ситуация, "с ребенком нельзя", повторяется еще на двух постах», — написала Черновол.

Черновол начала цикл видеосоветов будущим украинским революционерам © Facebook, Тетяна Чорновол

«А я подхожу к его столу, снимаю с плеча сумку, открываю и кладу перед ним автомат в полной боевой готовности… Мы так смеялись. Надо же, как ребенок отвлек на себя внимание, что я беспрепятственно, вооруженная автоматом, прошла прямо в кабинет министра», — заявила она.

В 2017 году министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил Черновол пистолетом «Форт-9», что вызвало широкий общественный резонанс: экс-нардеп состояла на учете у психиатра и страдала шизоаффективным расстройством, что по закону не позволяет ей иметь огнестрельное оружие.