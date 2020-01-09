Украинский «Боинг» потерпел крушение 8 января при вылете из аэропорта Тегерана. На борту самолета находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все они погибли.
Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей».
«Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины», — цитирует «Укринформ» сообщение пресс-службы ведомства.
В СНБО назвали вероятные причины авиакатастрофы. Среди низ атака зенитной ракеты, столкновение с БПЛА, теракт и техническая неисправность.