Расследовать причины катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране будет Нацполиция Украины. Об этом 9 января со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора сообщил «Укринформ»

«Видимо, они знали»: один из пилотов МАУ в последний момент не попал на злополучный рейс © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей».

«Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины», — цитирует «Укринформ» сообщение пресс-службы ведомства.

В СНБО назвали вероятные причины авиакатастрофы. Среди низ атака зенитной ракеты, столкновение с БПЛА, теракт и техническая неисправность.