Фьюри подверг критике санкционирующую чемпионские поединки организацию WBO за то, что Усика назначили обязательным претендентом на чемпионский пояс.
Это стало ответом на предложение WBO провести поединок британского боксера с представителем Узбекистана Баходиром Жалолововым.
«Возможно, я бы и послушал вас, если бы вы не подвинули меня с первого места в рейтинге WBO и не поставили на первую позицию какого-то бомжа из крузервейта, который провел только один бой в супертяжелом весе. Тогда бы вы имели право что-то мне говорить», — заявил Фьюри.
Напомним, ранее Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (крузервейте, как его называют в США — ред.).
Согласно правилам организации, чемпион, переходящий из более легкой весовой категории в более тяжелую, может быть назначен официальным претендентом на чемпионский пояс.
22 февраля Тайсона Фьюри ждет второй поединок против чемпиона по версии WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера. Первый бой этих боксеров завершился ничейным результатом.