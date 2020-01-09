Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон «Цыганский король» Фьюри назвал бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе Александра Усика бомжом. Об этом написало интернет-издание sport.ua 8 января

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Это стало ответом на предложение WBO провести поединок британского боксера с представителем Узбекистана Баходиром Жалолововым.

«Возможно, я бы и послушал вас, если бы вы не подвинули меня с первого места в рейтинге WBO и не поставили на первую позицию какого-то бомжа из крузервейта, который провел только один бой в супертяжелом весе. Тогда бы вы имели право что-то мне говорить», — заявил Фьюри.

Напомним, ранее Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (крузервейте, как его называют в США — ред.).

Согласно правилам организации, чемпион, переходящий из более легкой весовой категории в более тяжелую, может быть назначен официальным претендентом на чемпионский пояс.

22 февраля Тайсона Фьюри ждет второй поединок против чемпиона по версии WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера. Первый бой этих боксеров завершился ничейным результатом.