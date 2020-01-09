Главный специалист службы по делам детей Заставновской РГА в Черновицкой области Янина Сметанюк была уволена после того, как на своей странице в соцсети якобы оскорбила украинских силовиков в зоне операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщил и.о. председателя РГА Василий Молдован, передает издание «Журналист» 9 января

В Одессе учителя увольняются в знак протеста против «лжи об АТО» © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

«Комиссия решила подготовить документы на увольнение Янины Сметанюк», — отметил Молдован.

Вместе с тем, по словам самой чиновницы, свое высказывание она адресовала атошнику Владимиру Леошко после того, как пользователи соцсети «устроили травлю детей, которые якобы уничтожили рождественский вертеп и декор у елки в райцентре Заставна».

Сметанюк утверждает, что в своих комментариях призвала людей не высказываться слишком жестоко по отношению к детям, вина которых еще не доказана окончательно. После этого, по словам чиновницы, ей написал участник «АТО» Леошко, который стал ее оскорблять.

Тем не менее впоследствии Сметанюк признала, что считает некорректными свои высказывания в адрес участников «АТО».