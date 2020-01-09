Накануне, 8 января, состоялось заседание дисциплинарной комиссии, рассмотревшей инцидент с участием Сметанюк, которая во время спора с участником «антитеррористической операции» («АТО») в соцсети написала ему комментарий: «Ага, наверное, обиженная на то, что такой, как ты, убивал детей на Донбассе».
«Комиссия решила подготовить документы на увольнение Янины Сметанюк», — отметил Молдован.
Вместе с тем, по словам самой чиновницы, свое высказывание она адресовала атошнику Владимиру Леошко после того, как пользователи соцсети «устроили травлю детей, которые якобы уничтожили рождественский вертеп и декор у елки в райцентре Заставна».
Сметанюк утверждает, что в своих комментариях призвала людей не высказываться слишком жестоко по отношению к детям, вина которых еще не доказана окончательно. После этого, по словам чиновницы, ей написал участник «АТО» Леошко, который стал ее оскорблять.
Тем не менее впоследствии Сметанюк признала, что считает некорректными свои высказывания в адрес участников «АТО».