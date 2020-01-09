Президент Украины Владимир Зеленский в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране 8 января опубликовал обращение к гражданам Украины. Об этом 9 января сообщила пресс-служба президента

Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам одиннадцати погибших граждан Украины, а также Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании. По его словам, утро 8 января 2020 стало черной страницей в истории и Украины, и всего мира.

«Безусловно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран», — приводит слова главы государства пресс-служба президента Украины.

Зеленский заявил, что в Иран уже прибыла украинская поисково-спасательная группа в составе 45 человек, в которую включены специалисты из Госавиаслужбы, Нацбюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ. Странный рейс украинского Боинга из Тегерана в Киев оборвался крушением. Что известно о трагедии © Фото: Facebook МВД Украины

Президент надеется, что украинские эксперты будут включены в работу комиссии, в частности к расшифровке записей «черных ящиков». Зеленский подчеркнул, что это лучшие специалисты в своих областях, которые имеют большой опыт подобных экспертиз.

Кроме того, необходимо будет провести идентификацию и репатриацию погибших в авиакатастрофе украинских граждан.

«Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинского Боинга-737», — добавил он.

Президент напомнил, что украинским гражданам рекомендовано воздержаться от посещения Ирана, а украинским авиакомпаниям до выяснения всех причин катастрофы запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.