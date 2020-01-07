Депутат Госдумы Наталья Поклонская убеждена в необходимости поднять вопрос украинского национализма на международных площадках, а также расценивать его как угрозу для мира и безопасности в целом. Об этом 7 декабря она написала в своем канале Telegram

«Проблема со взбесившимися националистами в Украине уже давно вышла за пределы страны и несёт угрозу для мира и безопасности в целом. Уничтожить рассадник радикалов — задача, с которой вряд ли справятся их же кормильцы. Имею в виду выгодополучателей Майдана — Министра внутренних дел и Генерального прокурора Украины», — пишет Поклонская.

Раскольники сорвали Рождественские богослужения и захватили храм УПЦ под Ивано-Франковском © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

По мнению Поклонской, верующим из России и Украины нужно объединить свои силы для защиты Украинской православной церкви Московского патриархата, чтобы при следующей попытке захватить храм «радикалы понимали, что могут получить абсолютно обратный эффект с последствиями — в виде бодрящего пинка в то место, которым они думают.