Зеленский за свой счет улетел с семьей в Оман, где проведет ряд встреч - Офис президента

Ранее издание «СтранаUA» сообщило, что Зеленский 2 января после новогоднего отдыха в президентской резиденции «Синегора» в Карпатах вернулся в Киев, после чего без огласки отправился с семьей в Оман. Там он, по данным СМИ, поселился в пятизвездочной гостинице на берегу Оманского залива недалеко от столицы страны Маската.
«Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», — сообщил Офис президента.
Отмечается, что в Омане украинский лидер обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций на Украину.