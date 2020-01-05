Зеленский за свой счет улетел с семьей в Оман, где проведет ряд встреч - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский за собственный счет улетел вместе с семьей в Оман, где запланированы его встречи на высшем уровне. Об этом пресс-служба Офиса главы государства сообщила в Telegram-канале 5 января

Султанат Оман присматривается к предприятиям Ровенской области © commons.wikimedia.org, Ian Sewell

«Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», — сообщил Офис президента.

Отмечается, что в Омане украинский лидер обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций на Украину.