Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» подготовила ряд запросов в Службу безопасности (СБУ) и к президенту Владимиру Зеленскому из-за разрешения на въезд в страну артистам, выступавшим в Крыму. Об этом депутат Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook 5 января

Гастролировавший в Крыму Dr. Alban выступил в новогоднем шоу «Квартала» при содействии Зеленского © kvartal95.com

«"Европейская солидарность" подготовила ряд запросов в СБУ и к президенту Зеленскому о нарушении украинского законодательства и разрешения на въезд в Украину лицам, которые поддержали аннексию Крыма, публично называют аннексированный РФ полуостров спорной территорией и выступали на оккупированной украинской земле», — написала Геращенко.

По ее словам, в частности, речь идет о Dr. Alban и актере сериала «Сваты» Федоре Добронравове.

Ранее Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года из-за визита в Крым, однако суд в Киеве отменил этот запрет и признал незаконным решение Минкульта о внесении актера в «черный список». В июне 2018 года Добронравова исключили из списка лиц, «угрожающих национальной безопасности».