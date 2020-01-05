Ранее шведский музыкант Dr. Alban («Доктор Албан»), которому был запрещен въезд на Украину после концерта в российском Крыму, приехал в Киев и выступил в новогоднем шоу «Вечерний квартал». На своей странице в Instagram он рассказал, что запрет на въезд был снят после вмешательства Зеленского.
«"Европейская солидарность" подготовила ряд запросов в СБУ и к президенту Зеленскому о нарушении украинского законодательства и разрешения на въезд в Украину лицам, которые поддержали аннексию Крыма, публично называют аннексированный РФ полуостров спорной территорией и выступали на оккупированной украинской земле», — написала Геращенко.
По ее словам, в частности, речь идет о Dr. Alban и актере сериала «Сваты» Федоре Добронравове.
Ранее Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года из-за визита в Крым, однако суд в Киеве отменил этот запрет и признал незаконным решение Минкульта о внесении актера в «черный список». В июне 2018 года Добронравова исключили из списка лиц, «угрожающих национальной безопасности».