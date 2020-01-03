Из-за отсутствия поставок российской сырой нефти на белорусские НПЗ, с 1 января 2020 года Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов. Об этом 3 января сообщил «Интерфакс-Украина»

Журналисты ссылаются на соответствующее распоряжение концерна «Белнефтехим», которое было обнародовано в одном из телеграмм-канале, и которое было распространено белорусскими СМИ.

«В целях обеспечения потребностей народного хозяйства и населения в нефтепродуктах с 1 января 2020 года приостановить отгрузки с белорусских нефтеперерабатывающих заводов на экспорт автобензинов всех марок, прямогонного бензина, нефраса всех марок, керосина осветительного, реактивного топлива, дизельного топлива, печного топлива, ароматических углеводородов, печного топлива, мазута топочного, битумов нефтяных, смазочных масел, гача нефтяного, СУГ до особого распоряжения концерна», — цитирует распоряжение концерна «Белнефтехим» «Интерфакс-Украина».

Позже в пресс-службе «Белнефтехима» подтвердили факт приостановки экспорта нефтепродуктов. «Экспорт нефтепродуктов временно приостановлен с 1 января 2020 года. Речь идет именно о временной приостановке экспорта», — особо подчеркнул представитель пресс-службы концерна. Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

При этом в концерне также отмечают, что оба НПЗ, расположенных на территории Белоруссии продолжают работу на накопленных в декабре остатках сырья. Однако их загрузка снижена до минимально возможного технологического уровня.

Напомним, в конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020 год в объеме 24 миллионов тонн.

Однако контракты на поставки к 1 января так и не были заключены. В последние дни года Лукашенко обсуждал этот вопрос в телефонных беседах с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго Александром Новаком.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, достигнуть договоренностей по поставкам нефти на белорусские НПЗ пока не удалось, но диалог будет продолжен.