Как заявила Ирина Венедиктова, во время ее ознакомления с работой бюро были установлены существенные нарушение в организации деятельности подразделений ГБР. Экс-депутат Верховной Рады от «Слуги народа» обратила внимание на плохое взаимодействие с правоохранительными органами, а также недостатки в кадровом и техническом обеспечении.
«В частности, это касается условий работы следователей — отсутствуют кабинеты для проведения допросов, комнаты для хранения вещественных доказательств, при наличии специального технического оборудования отсутствуют специалисты, которые его использовали бы», — сообщила новый глава ГБР на своей странице в Facebook.
Ранее она заявила, что слагает депутатские полномочия. Заявление Венедиктова подала еще 27 декабря. При этом она подчеркнула, что соблюла все требования закона.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющей его обязанности Ирину Венедиктову.
В то время депутат от «Слуги народа» Венедиктова занимала пост главы комитета Верховной рады по правовой политике.