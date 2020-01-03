ВРИО директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова заявила о нарушениях условий работы следователей в ГБР. Об этом 3 декабря она написала на своей странице в соцсети Facebook

Как заявила Ирина Венедиктова, во время ее ознакомления с работой бюро были установлены существенные нарушение в организации деятельности подразделений ГБР. Экс-депутат Верховной Рады от «Слуги народа» обратила внимание на плохое взаимодействие с правоохранительными органами, а также недостатки в кадровом и техническом обеспечении.

«В частности, это касается условий работы следователей — отсутствуют кабинеты для проведения допросов, комнаты для хранения вещественных доказательств, при наличии специального технического оборудования отсутствуют специалисты, которые его использовали бы», — сообщила новый глава ГБР на своей странице в Facebook.

Ранее она заявила, что слагает депутатские полномочия. Заявление Венедиктова подала еще 27 декабря. При этом она подчеркнула, что соблюла все требования закона. Не справились с задачами. ГБР раскритиковало само себя по итогам года © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющей его обязанности Ирину Венедиктову.

В то время депутат от «Слуги народа» Венедиктова занимала пост главы комитета Верховной рады по правовой политике.