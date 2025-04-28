https://ukraina.ru/20250428/imeni-vladlena-tatarskogo-v-moskve-vruchili-literaturnuyu-premiyu-1062796057.html

Имени Владлена Татарского: в Москве вручили литературную премию

Имени Владлена Татарского: в Москве вручили литературную премию - 28.04.2025 Украина.ру

Имени Владлена Татарского: в Москве вручили литературную премию

В Москве наградили лауреатов Всероссийской литературной премии, учрежденной в память о военкоре и писателе Владлене Татарском (Максиме Фомине). Церемония была приурочена к его дню рождения, мероприятие посетила корреспондент издания Украина.ру Анна Черкасова

2025-04-28T11:02

2025-04-28T11:02

2025-04-28T11:27

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Конкурс стартовал осенью 2024 года и объединил более 250 участников из разных регионов России - писателей, журналистов, бойцов ВС РФ. Победителей путем народного голосования определили в трех основных номинациях: художественная проза, публицистика и медиапроект.В частности, первое место за лучшую художественную прозу получил писатель Андрей Лисьев за произведение "За каждый метр", а лидером в публицистике стал писатель и военкор команды WarGonzo Дмитрий Селезнев с материалом "Беспокоящий огонь". Работы всех финалистов войдут в специальный сборник "Дорога к светлому и ясному", который уже готовится к печати.Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года, когда на его творческий вечер Дарья Трепова* принесла взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. Журналист погиб на месте, еще 52 человека пострадали.В январе прошлого года Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии и штрафу в 600 тысяч рублей. Чуть позже Национальный антитеррористический комитет выяснил, что теракт в отношении Татарского был спланирован спецслужбами Украины. Также следствие установило финансовую взаимосвязь между убийством Татарского и покушением на писателя Захара Прилепина: Новые подробности об убийстве Татарского: следователи раскрыли принцип работы взрывчатки по ее обломкам.* Признана в РФ террористом и экстремистом.

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2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

эксклюзив, владлен татарский, новости, россия, москва, донбасс, захар прилепин, украина.ру, госдума, писатель