https://ukraina.ru/20250428/imeni-vladlena-tatarskogo-v-moskve-vruchili-literaturnuyu-premiyu-1062796057.html
Имени Владлена Татарского: в Москве вручили литературную премию
Имени Владлена Татарского: в Москве вручили литературную премию - 28.04.2025 Украина.ру
Имени Владлена Татарского: в Москве вручили литературную премию
В Москве наградили лауреатов Всероссийской литературной премии, учрежденной в память о военкоре и писателе Владлене Татарском (Максиме Фомине). Церемония была приурочена к его дню рождения, мероприятие посетила корреспондент издания Украина.ру Анна Черкасова
2025-04-28T11:02
2025-04-28T11:02
2025-04-28T11:27
эксклюзив
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Конкурс стартовал осенью 2024 года и объединил более 250 участников из разных регионов России - писателей, журналистов, бойцов ВС РФ. Победителей путем народного голосования определили в трех основных номинациях: художественная проза, публицистика и медиапроект.В частности, первое место за лучшую художественную прозу получил писатель Андрей Лисьев за произведение "За каждый метр", а лидером в публицистике стал писатель и военкор команды WarGonzo Дмитрий Селезнев с материалом "Беспокоящий огонь". Работы всех финалистов войдут в специальный сборник "Дорога к светлому и ясному", который уже готовится к печати.Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года, когда на его творческий вечер Дарья Трепова* принесла взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. Журналист погиб на месте, еще 52 человека пострадали.В январе прошлого года Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии и штрафу в 600 тысяч рублей. Чуть позже Национальный антитеррористический комитет выяснил, что теракт в отношении Татарского был спланирован спецслужбами Украины. Также следствие установило финансовую взаимосвязь между убийством Татарского и покушением на писателя Захара Прилепина: Новые подробности об убийстве Татарского: следователи раскрыли принцип работы взрывчатки по ее обломкам.* Признана в РФ террористом и экстремистом.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, владлен татарский, новости, россия, москва, донбасс, захар прилепин, украина.ру, госдума, писатель
Эксклюзив, Владлен Татарский, Новости, Россия, Москва, Донбасс, Захар Прилепин, Украина.ру, Госдума, писатель
Имени Владлена Татарского: в Москве вручили литературную премию
11:02 28.04.2025 (обновлено: 11:27 28.04.2025)
В Москве наградили лауреатов Всероссийской литературной премии, учрежденной в память о военкоре и писателе Владлене Татарском (Максиме Фомине). Церемония была приурочена к его дню рождения, мероприятие посетила корреспондент издания Украина.ру Анна Черкасова
Конкурс стартовал осенью 2024 года и объединил более 250 участников из разных регионов России - писателей, журналистов, бойцов ВС РФ. Победителей путем народного голосования определили в трех основных номинациях: художественная проза, публицистика и медиапроект.
В частности, первое место за лучшую художественную прозу получил писатель Андрей Лисьев за произведение "За каждый метр", а лидером в публицистике стал писатель и военкор команды WarGonzo Дмитрий Селезнев с материалом "Беспокоящий огонь". Работы всех финалистов войдут в специальный сборник "Дорога к светлому и ясному", который уже готовится к печати.
"Для меня эта премия имеет особое значение, потому что Владлен Татарский был не только выдающимся писателем и журналистом, но и моим близким другом. Владлен отдал свою жизнь за правду о событиях на Донбассе, и наш долг - сохранить его память и продолжать его дело. Эта литературная премия - не просто признание заслуг авторов, пишущих о специальной военной операции, но и важный шаг в сохранении исторической правды, за которую боролся Владлен. Я уверен, что его мужество и честность будут вдохновлять новых авторов говорить открыто, честно и по совести", - рассказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов.
Владлен Татарский
погиб 2 апреля 2023 года, когда на его творческий вечер Дарья Трепова
* принесла взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. Журналист погиб на месте, еще 52 человека пострадали.
В январе прошлого года Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии и штрафу в 600 тысяч рублей. Чуть позже Национальный антитеррористический комитет выяснил, что теракт в отношении Татарского был спланирован спецслужбами Украины
. Также следствие установило финансовую взаимосвязь между убийством Татарского и покушением на писателя Захара Прилепина
: Новые подробности об убийстве Татарского: следователи раскрыли принцип работы взрывчатки по ее обломкам
.
* Признана в РФ террористом и экстремистом.