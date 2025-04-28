https://ukraina.ru/20250428/slova-trampa-o-kryme-razveyali-mify-ob-okkupatsii---sheremet-1062795218.html

Слова Трампа о Крыме развеяли мифы об "оккупации" - Шеремет

Слова Трампа о Крыме развеяли мифы об "оккупации" - Шеремет - 28.04.2025 Украина.ру

Слова Трампа о Крыме развеяли мифы об "оккупации" - Шеремет

Слова президента США Дональда Трампа о воссоединении Крыма с Россией без единого выстрела развеяли многие мифы западной пропаганды о якобы "оккупации" полуострова. На это указал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости

2025-04-28T10:54

2025-04-28T10:54

2025-04-28T10:54

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"В заявлении Трампа прозвучала важная деталь, которая развеивает многие мифы западной пропаганды о якобы оккупации полуострова, танках на улицах и голосовании крымчан на референдуме под дулами автоматов. Трамп фактически признал, что в Крыму в 2014 году прошел законный референдум, на котором крымчане по зову сердца приняли решение вернуться на свою историческую родину в Россию", - сказал Шеремет.По его словам, как бы ни противились некоторые западноевропейские страны, но рано или поздно им придется признать, что воссоединение Крыма с Россией прошло в строгом соответствии с международными нормами права.Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым. Трамп также подчеркнул, что Крым стал частью России без "единого выстрела".Подробнее - в материале Зеленский признал, что Украина не способна вернуть Крым на сайте Украина.ру.

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новости, крым, дональд трамп, россия, сша, шеремет, владимир зеленский, госдума