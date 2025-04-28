Слова Трампа о Крыме развеяли мифы об "оккупации" - Шеремет - 28.04.2025 Украина.ру
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Слова Трампа о Крыме развеяли мифы об "оккупации" - Шеремет
Слова Трампа о Крыме развеяли мифы об "оккупации" - Шеремет - 28.04.2025 Украина.ру
Слова Трампа о Крыме развеяли мифы об "оккупации" - Шеремет
Слова президента США Дональда Трампа о воссоединении Крыма с Россией без единого выстрела развеяли многие мифы западной пропаганды о якобы "оккупации" полуострова. На это указал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости
2025-04-28T10:54
2025-04-28T10:54
новости
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"В заявлении Трампа прозвучала важная деталь, которая развеивает многие мифы западной пропаганды о якобы оккупации полуострова, танках на улицах и голосовании крымчан на референдуме под дулами автоматов. Трамп фактически признал, что в Крыму в 2014 году прошел законный референдум, на котором крымчане по зову сердца приняли решение вернуться на свою историческую родину в Россию", - сказал Шеремет.По его словам, как бы ни противились некоторые западноевропейские страны, но рано или поздно им придется признать, что воссоединение Крыма с Россией прошло в строгом соответствии с международными нормами права.Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым. Трамп также подчеркнул, что Крым стал частью России без "единого выстрела".Подробнее - в материале Зеленский признал, что Украина не способна вернуть Крым на сайте Украина.ру.
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новости, крым, дональд трамп, россия, сша, шеремет, владимир зеленский, госдума
Новости, Крым, Дональд Трамп, Россия, США, Шеремет, Владимир Зеленский, Госдума

Слова Трампа о Крыме развеяли мифы об "оккупации" - Шеремет

10:54 28.04.2025
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Слова президента США Дональда Трампа о воссоединении Крыма с Россией без единого выстрела развеяли многие мифы западной пропаганды о якобы "оккупации" полуострова. На это указал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости
"В заявлении Трампа прозвучала важная деталь, которая развеивает многие мифы западной пропаганды о якобы оккупации полуострова, танках на улицах и голосовании крымчан на референдуме под дулами автоматов. Трамп фактически признал, что в Крыму в 2014 году прошел законный референдум, на котором крымчане по зову сердца приняли решение вернуться на свою историческую родину в Россию", - сказал Шеремет.
По его словам, как бы ни противились некоторые западноевропейские страны, но рано или поздно им придется признать, что воссоединение Крыма с Россией прошло в строгом соответствии с международными нормами права.

"Это был осознанный и целенаправленный выбор крымского народа, с которым нужно считаться и который придется признать", - подчеркнул депутат.

Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым. Трамп также подчеркнул, что Крым стал частью России без "единого выстрела".
Подробнее - в материале Зеленский признал, что Украина не способна вернуть Крым на сайте Украина.ру.
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