«Приведет к власти радикалов». Кнырик о том, почему Зеленский — это Янукович 2.0, только хуже
«Приведет к власти радикалов». Кнырик о том, почему Зеленский — это Янукович 2.0, только хуже
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
«Как только отменяется мораторий, на всю эту землю есть государственный акт. Государственный акт — это собственность. Не нужен никакой закон для продажи своей собственности. Если нет моратория, 2 января встречаемся у нотариуса, отдаем алкоголику бутылку водки, у нас 10 га земли. Вот что страшно», — пояснил эксперт.

Владимир Зеленский, считает Кнырик, прекрасно выполняет поставленные перед ним подобные задачи, но его поведение не всегда отвечает поведению президента Украины, особенно на международных встречах.

И президентство Зеленского может завершиться тем, прогнозирует политолог, что к власти к стране на законных основаниях придут радикальные националисты, которые на фоне его некомпетентной команды выглядят настоящими государственниками.

 