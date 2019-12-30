«Как только отменяется мораторий, на всю эту землю есть государственный акт. Государственный акт — это собственность. Не нужен никакой закон для продажи своей собственности. Если нет моратория, 2 января встречаемся у нотариуса, отдаем алкоголику бутылку водки, у нас 10 га земли. Вот что страшно», — пояснил эксперт.
Владимир Зеленский, считает Кнырик, прекрасно выполняет поставленные перед ним подобные задачи, но его поведение не всегда отвечает поведению президента Украины, особенно на международных встречах.
И президентство Зеленского может завершиться тем, прогнозирует политолог, что к власти к стране на законных основаниях придут радикальные националисты, которые на фоне его некомпетентной команды выглядят настоящими государственниками.