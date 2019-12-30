Хотя Верховная Рада во втором чтении не проголосовала за закон о свободной продаже сельскохозяйственных земель, она также не продлила мораторий на их продажу. Об этом рассказал руководитель информационного проекта News-Front Константин Кнырик в недавнем интервью You Tube-каналу PolitWera

«Приведет к власти радикалов». Кнырик о том, почему Зеленский — это Янукович 2.0, только хуже © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Владимир Зеленский, считает Кнырик, прекрасно выполняет поставленные перед ним подобные задачи, но его поведение не всегда отвечает поведению президента Украины, особенно на международных встречах.

И президентство Зеленского может завершиться тем, прогнозирует политолог, что к власти к стране на законных основаниях придут радикальные националисты, которые на фоне его некомпетентной команды выглядят настоящими государственниками.