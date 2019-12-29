В воскресенье в районе подконтрольного самопровозглашенной ДНР города Горловка проходит обмен пленными между Киевом и ополченцами Донбасса. Это первый обмен пленными за два года. Ранее Денисова сообщила, что ДНР и ЛНР, по предварительным данным, передадут Киеву 80 человек.
«Первые граждане Украины освобождены! В частности, освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса… Все они находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории!» — написала Денисова.