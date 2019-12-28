Апелляционный суд рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения бывшим бойцам батальона «Беркут», которых обвиняют в расстрелах активистов на Майдане 20 февраля 2014 года.
Ультрас пообещали прийти под стены суда, чтобы сорвать освобождение «беркутовцев», и призвали своих сторонников поддержать эту акцию.
«Последние 5 беркутовцев, которые расстреляли 44 человек, планируют отпустить сегодня. Остальные уже убежали в Рашку, или скрываются в Крыму, если ты пропустил. И в этом на судебных делах Майдана можно будет поставить точку», — говорится в сообщении.
Обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса должен состояться в воскресенье, 29 января