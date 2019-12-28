Радикалы из числа поклонников киевского футбольного клуба «Динамо» собираются оказать давление на судей, которые рассматривают дело бывших сотрудников спецподразделения «Беркут». Заявление опубликовано 28 декабря на странице WBC Ультрас Динамо, передает «Страна»

СМИ: экс-беркутовцев собираются включить в списки на обмен © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Ультрас пообещали прийти под стены суда, чтобы сорвать освобождение «беркутовцев», и призвали своих сторонников поддержать эту акцию.

«Последние 5 беркутовцев, которые расстреляли 44 человек, планируют отпустить сегодня. Остальные уже убежали в Рашку, или скрываются в Крыму, если ты пропустил. И в этом на судебных делах Майдана можно будет поставить точку», — говорится в сообщении.

Обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса должен состояться в воскресенье, 29 января