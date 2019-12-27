Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко попросил ФРГ предоставить Украине военную помощь, но получил отказ. Об этом министр заявил в интервью немецкому изданию RND, опубликованном в пятницу, 27 декабря

«Наша просьба о военной помощи, к сожалению, была отклонена. Я надеюсь, что Берлин переосмыслит эту сдержанную позицию и все же решит укрепить обороноспособность Украины», — заявил Пристайко.

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Пристайко добавил, что недоволен тем фактом, что санкции в отношении России в Германии поддерживает меньшинство.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет США, который содержит военную помощь Украине на сумму в 300 миллионов долларов, санкции против газопроводов и сумму на «сдерживание России».