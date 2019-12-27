«Наша просьба о военной помощи, к сожалению, была отклонена. Я надеюсь, что Берлин переосмыслит эту сдержанную позицию и все же решит укрепить обороноспособность Украины», — заявил Пристайко.
Министр также отметил, что Германия и ЕС сделали для Украины многое, но «недостаточно, чтобы остановить гибель людей».
Пристайко добавил, что недоволен тем фактом, что санкции в отношении России в Германии поддерживает меньшинство.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет США, который содержит военную помощь Украине на сумму в 300 миллионов долларов, санкции против газопроводов и сумму на «сдерживание России».