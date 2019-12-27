Управляющий районным отделением в сговоре с ведущим экономистом в течение 2016-2018 годов присваивали средства клиентов банка путем проведения необоснованных операций, в том числе безналичного перечисления средств с депозитных счетов на подставные карточные счета по поддельным документам.
«В результате таких действий пострадали 72 человека — в подавляющем большинстве это пенсионеры и дети-инвалиды. Общая сумма присвоенных по указанной схеме средств составила более 2,2 миллиона гривен (около 95 тысяч долларов)», — отметили в ГПУ.
Преступникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.