Управляющего и ведущего специалиста украинского государственного «Ощадбанка» в Кировоградской области подозревают в присвоении около $95 тысяч, принадлежащих вкладчикам. Об этом 26 декабря сообщили на сайте Генпрокуратуры Украины

Ощадбанк: На Украине активизировались кибермошенники © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«В результате таких действий пострадали 72 человека — в подавляющем большинстве это пенсионеры и дети-инвалиды. Общая сумма присвоенных по указанной схеме средств составила более 2,2 миллиона гривен (около 95 тысяч долларов)», — отметили в ГПУ.

Преступникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.