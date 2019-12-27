Россия завершила эксплуатацию легких конверсионных ракет «Рокот» состоявшимся в пятницу, 27 декабря, пуском с космодрома Плесецк. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса, передает РИА Новости

«Роскосмос» отложил сдачу проекта ракеты на замену украинскому «Зениту» © РИА Новости, Олег Урусов | Перейти в фотобанк

«Данным пуском завершается эксплуатация этой модификации ракеты-носителя», — сказали в госкорпорации.

Отмечается, что старт и выведение космических аппаратов на орбиту прошли в штатном режиме. Космические аппараты «Гонец-М» выведены на расчетную орбиту и переданы на управление заказчика.

Ракета-носитель легкого класса «Рокот» была создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Первый ее запуск с Плесецка состоялся в мае 2000 года. Всего оттуда был проведен 31 пуск ракеты, а на орбиту запущено 74 космических аппарата различного назначения.

Аппаратура системы управления ракеты создана на украинском предприятии «Хартрон». Однако после того, как в 2014 году Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию, проведение пусков носителей стало затруднительным и от него решили отказаться.

Сейчас на замену «украинскому» «Рокоту» входящий в Роскосмос Центр Хруничева разрабатывает «Рокот-2» с российской системой управления.