Лавров отметил, что на линии разграничения между народными республиками и подконтрольными Киеву районами не прекращаются обстрелы, а экономическая блокада региона продолжается.
«Вместе с тем надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются. [Президент Украины] Владимир Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства», — сказал глава МИД РФ.
По его словам, за пять месяцев своего президентства Зеленский добился того, что его предшественник Петр Порошенко отказывался выполнять.
Так, несмотря на протесты украинских радикалов, удалось отвести войска в трех пилотных районах и зафиксировать «формулу Штайнмайера».
Благодаря этому стала возможной после трехлетнего перерыва встреча лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.
Лидеры европейских государств по итогам саммита подчеркнули безальтернативность минского «Комплекса мер» как основы урегулирования, а также даны рекомендации для Контактной группы.
«Теперь важно обеспечить их реализацию», — сказал Сергей Лавров.