При новом президенте Украины Владимире Зеленском возникли надежды на прекращение конфликта в Донбассе. Об этом 26 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают «Известия»

Лавров отметил, что на линии разграничения между народными республиками и подконтрольными Киеву районами не прекращаются обстрелы, а экономическая блокада региона продолжается.

«Вместе с тем надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются. [Президент Украины] Владимир Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства», — сказал глава МИД РФ.

Как в Украине готовят обмен: без признания вины не получишь свободы © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Петр Порошенко отказывался выполнять.

Так, несмотря на протесты украинских радикалов, удалось отвести войска в трех пилотных районах и зафиксировать «формулу Штайнмайера».

Благодаря этому стала возможной после трехлетнего перерыва встреча лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Лидеры европейских государств по итогам саммита подчеркнули безальтернативность минского «Комплекса мер» как основы урегулирования, а также даны рекомендации для Контактной группы.

«Теперь важно обеспечить их реализацию», — сказал Сергей Лавров.