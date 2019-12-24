Журналистка «Страны» Юлия Корзун, которая находилась на суде по рассмотрению апелляции подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, сообщила, что получает угрозы в свой адрес. Об этом 24 декабря сообщается на сайте издания

Журналиста «Шарий.net» избили на суде по делу Шеремета © СС0, Pixabay Главред «Страны» Игорь Гужва на своей странице в Facebook призвал власти немедленно обеспечить безопасность журналистов и прекратить беспредел. «Это настоящий позор, что такое допускается. Понимаем, что этот призыв вряд ли будет услышан, а потому постараемся обеспечить безопасность наших журналистов своими силами», — написал он.