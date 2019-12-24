В частности, пришедшие на суд сторонники Кузьменко сообщили журналистке, что «сейчас Кучера (журналист «Шарий.нет» Дмитрий Кучер. — Ред.) бьют и ее очень ждут». На сайте «Шарий.net» сообщили, что их журналиста избили и облили мочой.
Главред «Страны» Игорь Гужва на своей странице в Facebook призвал власти немедленно обеспечить безопасность журналистов и прекратить беспредел.
«Это настоящий позор, что такое допускается. Понимаем, что этот призыв вряд ли будет услышан, а потому постараемся обеспечить безопасность наших журналистов своими силами», — написал он.